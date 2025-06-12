Siri’nin Sürekli Ertelenme Nedenleri Belli

ERTELEME NEDENİ AÇIKLANDI

Apple, 2024’te üretken yapay zeka desteğiyle yenileyeceği Siri asistanının ertelenme sebebini açıkladı. Apple’ın yazılım bölümü başkanı Craig Federighi ve pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, bu konuyu Wall Street Journal’a verdikleri röportajda detaylı şekilde ele aldı.

YETERSİZ GÜVENİRLİK SEBEBİ

Apple yöneticisi Craig Federighi, güncellenmiş yapay zekalı Siri’nin ertelendiğini resmi olarak duyurdu. Federighi, gecikmenin sebebini, ürünün “bir Apple ürünü olacak kadar güvenilir bir seviyeye ulaşmamış olması” olarak belirtti. Pazarlama yöneticisi Greg Joswiak ise, Apple’ın kalite standartlarına uymayan bir ürünü piyasaya sürüp müşterilerini hayal kırıklığına uğratmak istemediğini ifade etti. Bu nedenle, Siri üzerinde daha fazla geliştirme yapmaları gerektiğini vurguladı.

HEDEF GÜÇLÜ BİR ASISTAN

Apple’ın bu kadar kaynak harcamasına rağmen neden hala Siri’yi beklenen seviyeye getiremediği sorusuna Federighi, otomasyon alanında hâlâ mükemmel bir ürünün elde edilemediğini belirtti ve en iyi ürünü ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Apple’ın amacı, kullanıcıyı tanıyan, ekran farkındalığı olan ve insan gibi diyalog kurabilen tam bir yapay zeka asistanı geliştirmek. Yenilenen yapay zekalı Siri’nin ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz kesinlik kazanmış değil. Apple’ın bu iddialı hedefe ulaşıp ulaşamayacağı ve kullanıcıların beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağı ise zamanla belli olacak.