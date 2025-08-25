Şırnak’ın Gözdesi: Şerefiye Şelalesi

HUZUR VE DOĞAL GÜZELLİK ARTIYOR

Terörün sona ermesinin ardından Şırnak’a olan ilgi giderek artıyor. Sıcak havalardan kaçan vatandaşlar, Şırnak merkez Kasrik Beldesi’ne bağlı Kayaboyun köyünde yer alan Şerefiye Şelalesi’ne akın ediyor. Yürüyüş parkurunun 3 kilometre olması, vatandaşlar için zorlu bir yolculuk olsa da, ulaşmak istedikleri şelale, doğal güzellikleri ile onları büyülüyor.

ALAN UYULARDI: “HERKES BURALARI KİRLİSİN”

Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, şelaleye gelen ziyaretçilerin çevre temizliğine dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Vural, “Bu şelale eskiden yasaktı. Şimdi süreçten dolayı şükür huzurlu bir ortamımız oldu. Günlük 150 araç geliyor. Bu Şırnak’ımız için çok güzel bir doğal güzellik. Ama onlardan ricamız buraları kirletmesinler. Çöplerini atmasınlar sağa sola” diye konuştu. Ayrıca Şerefiye Şelalesi’nin korunması ve restorasyonu için proje hazırladıklarını, bu projenin Şırnak Valiliğine sunulduğunu belirtti.

PROJELER İLE GÜZELLEŞECEK

Vural, “Projelerimiz var. Projelerimizi valiliğimize sunduk. Burayı daha da güzelleştireceğiz. Şırnak Gabar Dağı sadece petrol ile değil böyle güzellikler ile de anılacak. Buraya gelen vatandaşlarımız tabi ki çöp poşetleri ile birlikte gelsinler. Getirdikleri malzemeleri, yakın mesafedeki çöp konteynırlarına atsınlar. Şırnak Valiliğimiz buraya çöp konteynırlarını koyarlarsa daha iyi olur” diyerek, çevre bilincinin artması gerektiğine vurgu yaptı.

ULAŞIMDA YENİ DÜZENLEMELER

Şerefiye Şelalesine ulaşımın zorluğunu vurgulayan Vural, ailelerin bu yüzden sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Özel İdare’den iş makineleri talep ettiklerini söyleyen Vural, “İl Özel İdaremiz bize makineler verecek. Artık inşallah araçlarla buraya gelinebilecek. Şimdi biraz yorucu bir süreçten geçiyorlar buraya varmak için. Aileler ve çocuklar buraya çok fazla gelemiyor. İnşallah yolumuzu düzelttiğimiz zaman onlar da gelebilecek. Buranın çevre düzenlemesini yapacağız. Şırnak için çok güzel” ifadelerini kullandı.

DIŞARDAN ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’dan ailesiyle birlikte Şerefiye Şelalesine gelen Nil Şengüler, “Gabar Dağı eteklerindeki bu şelale çok güzel. Ben buraya Tekirdağ’dan geldim ve çok beğendim. Normalde Şırnak çok sıcak fakat buraya geldiğimde çok çok farklı bir ortama girdim. Çok güzel vakit geçirdik” dedi.