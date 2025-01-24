Şırnak’ta 20 Kilo Metamfetamin Bulundu

ŞIRNAK’TA uyuşturucu OPERASYONU

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında, Cizre’de şüpheli bir araçta detaylı bir arama yapıldı.

20 KİLOGRAM METAMFETAMİN BULUNDU

Bu arama sonucunda, aracın arka koltuk taban altına gizlenmiş olan 20 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü F.E.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi elde edildi.