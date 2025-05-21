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Şırnak’ta Akıma Kapılıp Hayatını Kaybetti

sirnak-ta-akima-kapilip-hayatini-kaybetti

ŞIRNAK’TA TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Cudi Mahallesi 61. Cadde’de, evlerinin inşaatında çalışan Ramazan Kazandı’nın elindeki demir parçası, yanında geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

KURTARILAMAYAN KAZANDI

Elektrik akımına kapılan Ramazan Kazandı, aniden yere düşerek ağır yaralandı. Olayı görenler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan Kazandı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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