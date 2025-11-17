Şırnak’ta Baltayla Öldürülen Ömer Kayar Olayı

ŞIRNAK’TA KORUNMAZA GÖZYAŞLARI

Şırnak’ta yaşanan bir olayda Ramazan Nur Güneş ile evine gelen Ömer Kayar arasında henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı bir tartışma meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Güneş, evde bulunan kadını bıçakla yaraladıktan sonra Kayar’ın başına balta ile vurup olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine hızla olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yapılan incelemelerde Kayar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayar’ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek defnedildi.