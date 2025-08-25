Şırnak’ta Doğal Güzellikler Artıyor

ŞIRNAK’A ARTTAN İLGİ VE BAŞTA ŞEREFİYE ŞELALESİ

Terörün yerini huzura bırakmasının ardından Şırnak’a olan ilgi hızla artıyor. Sıcak havalardan kaçmak isteyen vatandaşlar, Şırnak merkez Kasrik Beldesi’ne bağlı Kayaboyun köyündeki Şerefiye Şelalesi’ne akın ediyor. 3 kilometrelik zorlu bir yürüyüşün ardından ulaşılan şelale, doğal yapısıyla ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.

HUZURLU BİR ORTAM İÇİN TEŞVİK

Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, şelaleyi ziyarete gelen vatandaşları çöplerini bırakmamaları konusunda uyarıyor. Vural, “Bu şelale eskiden yasaktı. Şimdi süreçten dolayı şükür huzurlu bir ortamımız oldu. Günlük 150 araç geliyor. Bu Şırnak’ımız için çok güzel bir doğal güzellik. Ama onlardan ricamız buraları kirletmesinler. Çöplerini atmasınlar sağa sola” diyor.

GÜZELLİKLERLE ANILACAK PROJELER

Şerefiye Şelalesi’nin korunması ve restorasyonu için projeler hazırladıklarını belirten Vural, “Projelerimizi valiliğimize sunduk. Burayı daha da güzelleştireceğiz. Şırnak Gabar Dağı sadece petrol ile değil böyle güzellikler ile de anılacak. Buraya gelen vatandaşlarımız tabii ki çöp poşetleri ile birlikte gelsinler. Getirdikleri malzemeleri, yakın mesafede bulunan çöp konteynırlarının içerisine atsınlar. Şırnak Valiliğimiz buraya çöp konteynırlarını koyarlarsa daha iyi olur. Vatandaşlarımız zaten sağduyulu oldukları için buraları kirletmezler” şeklinde konuşuyor.

ULAŞIM SORUNU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Şerefiye Şelalesi’ne ulaşımın zor olduğunu belirten Vural, ailelerin sıkıntı yaşadığını ifade ediyor. Özel İdare’den iş makineleri talep ettiklerini söyleyen Vural, “İl Özel İdaremiz bize makineler verecek. Artık inşallah araçlar ile buraya gelinebilecek. Şimdi biraz yorucu bir süreçten geçiyorlar buraya varmak için. Aileler ve çocuklar buraya çok fazla gelemiyor. İnşallah yolumuzu düzelttiğimiz zaman onlar da gelebilecek. Buranın çevre düzenlemesini yapacağız. Şırnak için çok güzel. Hem Şırnak merkeze yakın 40 dakikalık bir mesafede, hem de Cizre’ye 20 dakikalık bir mesafede” diyor.

MEMNUNİYET TEŞHİSİ

Ailesiyle birlikte Şerefiye Şelalesi’ni ziyaret eden Nil Şengüler, “Gabar Dağı eteklerindeki bu şelale çok güzel. Ben buraya Tekirdağ’dan geldim ve çok beğendim. Normalde Şırnak çok sıcak fakat buraya geldiğimde çok çok farklı bir ortama girdim. Çok güzel vakit geçirdik” ifadelerini kullanıyor.