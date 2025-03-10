Şırnak’ta Jandarma Büyük Kaçakçılığı Önledi

JANDARMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-10 Mart tarihleri arasında 30 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenliyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Jandarma ekipleri, evler, ek yapı ve araçlar üzerinde gerçekleştirdikleri aramalarda gümrük kaçağı olduğuna inanılan birçok malzemeyi ele geçiriyor. Operasyon boyunca, 49 bin 397 adet uyuşturucu hap, 46 adet cep telefonu, 10 bin 956 adet bandrolsüz sigara, 179 adet elektronik sigara, 224 adet puro, 130 adet güneş gözlüğü, 20 kilo çay, 27 adet elektronik eşya, bin 157 adet oyuncak, 56 adet termos ve 479 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme elde edildi.

KAÇAKÇILIĞA SUÇLAMALAR

Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 571 bin TL olduğu ifade ediliyor. Kaçak malzemeleri ülkeye sokmaya çalışan 30 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.