Şırnak’ta Şerefiye Şelalesi Turizmde Parlıyor

ŞIRNAK’A ARTAN İLGİ

Terörün sona ermesinin ardından Şırnak’a olan ilgi artıyor. Sıcak hava koşullarından kaçıp serinlemek isteyenler, Şırnak merkezindeki Kasrik Beldesi’ne bağlı Kayaboyun köyündeki Şerefiye Şelalesi’ne akın ediyor. 3 kilometrelik uzun bir yürüyüşten sonra ulaşılan doğal şelale, ziyaretçileri etkileyen muazzam bir doğaya sahip.

MUHTARIN ÇAĞRISI

Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, şelaleyi ziyaret edenlere temiz kalması için dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Vural, “Bu şelale eskiden yasaktı. Şimdi süreçten dolayı şükür huzurlu bir ortamımız oldu. Günlük 150 araç geliyor. Bu Şırnak’ımız için çok güzel bir doğal güzellik. Ama onlardan ricamız buraları kirletmesinler. Çöplerini atmasınlar sağa sola” dedi.

GÜZELLİKLER VE PROJELER

Vural, Şerefiye Şelalesi’nin korunması ve restorasyonu hakkında proje hazırlandığını ve Şırnak Valiliğine sunulduğunu belirtti. “Projelerimiz var. Projelerimizi valiliğimize sunduk. Burayı daha da güzelleştireceğiz. Şırnak Gabar Dağı sadece petrol ile değil böyle güzellikler ile de anılacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ziyaretçilerin, çöp poşetleriyle gelmelerinin ve bu poşetleri yakınlardaki çöp konteynırlarına atmalarının önemini vurguladı.

ULAŞIM SIKINTILARI

Şerefiye Şelalesi’ne ulaşımın zorluğuna da dikkat çeken Vural, ailelerin bu nedenle sıkıntı yaşadığını dile getirdi. “İl Özel İdaremiz bize makineler verecek. Artık inşallah araçlar ile buraya gelinebilecek. Şimdi biraz yorucu bir süreçten geçiyorlar buraya varmak için. Aileler ve çocuklar buraya çok fazla gelemiyor. İnşallah yolumuzu düzelttiğimiz zaman onlar da gelebilecek. Buranın çevre düzenlemesini yapacağız. Şırnak için çok güzel” dedi.

ZEYİNLERDEN GÜZEL YORUMLAR

Tekirdağ’dan ailesiyle birlikte Şerefiye Şelalesi’ne gelen Nil Şengüler, “Gabar Dağı eteklerindeki bu şelale çok güzel. Ben buraya Tekirdağ’dan geldim ve çok beğendim. Normalde Şırnak çok sıcak fakat buraya geldiğimde çok çok farklı bir ortama girdim. Çok güzel vakit geçirdik” sözleriyle hissettiklerini açıkladı.