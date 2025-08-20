Şırnak’ta Terör Sona Eriyor, Zenginleşiyoruz

GÜZEL ŞIRNAK’A YAPILAN ZİYARETİN ANLAMLI GÖRÜNTÜLERİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak’taki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Öğretmenevi’nde bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasında Bakan Güler, “Türkiye Yüzyılı” buluşmaları için Şırnak’ı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Hepsini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlerin şahsında tüm Şırnaklı hemşehrilerime saygılarımı sunuyor, selamlarımı gönderiyorum” dedi. Cumhurbaşkanı’nın selamlarını da ileterek, Şırnak’ın coğrafi ve kültürel derinliğini takdir etti; şehrin kadirşinas insanlarının misafirperverliğinin gönüllerde özel bir yer tuttuğunu belirtti. Bakan Güler, terörün tarihi ve güzel şehre verdiği zarara dikkat çekerek, yıllarca potansiyelini ortaya koyamayan Şırnak’ın, mevcut huzur ortamıyla birlikte değişim yaşadığını vurguladı.

KALKINMA VE REFHAH DÖNEMİNE GEÇİŞ

Bakan Güler, “Çok şükür terörden uzaklaşıp tehditlerin bertaraf edildiği bir ortama kavuştuk” diyerek, şehirde kalkınma ve refah döneminin başladığını ifade etti. Devletin bu eşsiz toprakları yatırımlarla daha da ileriye taşımak için çalıştığını belirtti. Şırnak’ın son yıllarda merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin gayretleriyle büyük başarılara imza attığını vurguladı. “Şırnak artık enerji üretiminde Türkiye’nin gururu, tarımda ve seracılıkta bölgesel bir marka oldu” ifadelerini kullandı.

HUZURUN KALICILIĞI İÇİN ORTAK MÜCADELE

Devletin terörle mücadelenin içinde olduğunu ve bunun için titizlikle çalıştığını aktaran Bakan Güler, “Bu huzur ikliminin sürekliliği için herkesin çok dikkatli olması gerekiyor” dedi. Ayrıca, “Terörün tamamen bitmesiyle birlikte kaynaklarımız, şehirlerimizin ve insanların hizmetinde olacak” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Güler, “Elde edilecek somut sonuçlar, bölgenin kalkınmasına ciddi katkı sağlayacak” dedi. Herkesin barışa ulaşma sürecinde üzerine düşeni yaparak huzuru korumak için işbirliği göstermesi gerektiğini söyledi.

GELECEK İÇİN KARARLI ADIMLAR

Bakan Güler, vatandaşların güvenliğe, barışa ve huzura sahip çıkması gerektiğini söylüyor. Bu süreçte birlik ve kardeşlik duygusunun önemine dikkat çekiyor. Şırnak’ı daha güçlü bir şehir haline getirmek için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti. “Hep birlikte el ele vererek bu kadim toprakları en güçlü şekilde kalkındıracak, çocuklarımıza ve torunlarımıza barış dolu müreffeh bir gelecek bırakacağız” dedi. Şırnak’ın kalkınmasına katkı sağlayan yerel yönetim ve kamu çalışanlarına teşekkür etti.