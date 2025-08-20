Şırnak’taki Terörü Bertaraf Etmek Gerek

GÖRÜŞME VE MEMNUNİYET VURGUSU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak’taki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Öğretmenevi’nde bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda Bakan Güler, “Türkiye Yüzyılı buluşmaları vesilesiyle güzel Şırnak’ımızı ziyaret etmekten ve yeniden sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ayrıca sizlerin şahsında buradan tüm Şırnaklı hemşehrilerime, saygılarımı sunuyor, selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını iletiyorum.” dedi. Şırnak’ın coğrafi güzellikleri ve kültürel zenginliklerine değinen Bakan Güler, “Şırnak’ımız; Cudi’den Gabar’a uzanan engin dağlarıyla, verimli ovalarıyla tarihi derinliği ve kültürel zenginliğiyle yurdumuzun en müstesna şehirlerinden biridir.” açıklamasında bulundu.

HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ TEMELLERİ

Bakan Güler, şehrin geçmişte terörün etkisiyle potansiyelini tam olarak ortaya koyamadığını belirtirken, “Ne var ki bu kadim ve güzel şehir yıllarca terörün etkisiyle potansiyelini ortaya koymakta zorlanmış, sahip olduğu imkânlarını kullanamamıştır.” ifadesini kullandı. Ancak günümüzdeki tabloya dikkat çekerken, “Çok şükür terörden uzaklaşıp tehditlerin bertaraf edildiği bir ortama kavuştuk.” dedi. Ayrıca, devletin tüm gücüyle çalışarak bu toprakların kalkınması için projeler geliştirdiğini vurguladı. “Tüm bu alanlarda Şırnak son yıllarda hem merkezi hükümetimizin büyük gayretleri hem de Şırnak Belediyemizin verimli çalışmalarıyla muazzam ilerlemeler kaydetmiş, şehir bölgedeki yatırımların merkez üslerinden biri olmuştur.” diye ekledi.

KALKINMA VE BEREKETLİ GELECEK

Güler, Şırnak’ın enerji ve tarımda önemli bir yer haline geldiğini belirterek, “Ne mutlu bizlere ki Şırnak artık enerji üretiminde Türkiye’nin gururu, tarımda ve seracılıkta bölgesel marka” dedi. Ayrıca, şehrin her köşesinde üretim ve heyecan dolu günlerin yaşandığını, bunun da mutluluğunu paylaştığını ifade etti. “Şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz kahramanlıkları ve fedakarlıkları sayesinde bu huzur ortamına kavuştuk.” vurgusu ile terörün sona ermesinin toplumsal birlikteliğin bir sonucu olduğunu belirtti.

GÜVENLİK VE BARIŞ İKİLMESİ

Bakan Güler, terörle mücadeledeki başarıdan ve güvenliğin sağlanmasının öneminden bahsederek, “Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm grupları yapılan çağrıya uygun olarak derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli.” dedi. Güvenli ortamın sürekli kılınmasının hedeflendiğini belirten Güler, “Bu çerçevede devletimizin tüm ilgili kurum ve kuruluşları sürecin etkin bir şekilde işlemesi için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.” ifadesiyle sürecin ciddiyetine değindi.

ŞIRNAK’IN GELECEK VİZYONU

Son olarak, “Özellikle vurgulamak isterim ki terörün ülkemizin ve bölgemizin gündeminden tamamen çıkmasıyla kaynaklarımız artık daha çok şehirlerimizin ve insanımızın hizmetinde olacak.” diyerek, Şırnak’ın geleceği için yapılan yatırımların önemini vurguladı. Devletin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğine dair güven verdi. “Bunun için de vatandaşlarımıza ve özellikle de bölge insanına düşen en önemli görev tesis edilen güvenlik, barış ve huzur iklimini titizlikle korumaktır.” diyerek, birlik ve kardeşlik ruhuyla yürütülecek süreçte en önemli hedefin kalkınma ve refah olduğunu belirtti.