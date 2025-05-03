Sırrı Süreyya Önder’e başsağlığı mesajları

ÖNDER’İN HAYATINA VEDA

Türkiye’nin sevilen siyasetçisi, sinemacı, yazar ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, ağır bir kalp rahatsızlığının ardından 18 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Beşiktaş’taki evinde geçirdiği kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Önder’in vefatı, hem siyaset hem sanat dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılanırken, taziye mesajları Türkiye’nin dört bir yanından gelmeye başladı.

BAHÇELİ’DEN ANLAMLI AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder’in vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye’nin tezahürü merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır.” Bahçeli, sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu yaklaşımıyla halk nezdinde saygı ve sevgi kazanan Sırrı Süreyya Önder’i kaybettiklerini hatırlatarak derin üzüntüsünü dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı” dedi. Yılmaz, Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabalarının milletin gönlündeki değerini koruyacağını belirtti ve merhuma Allah’tan rahmet diledi.

CHP LİDERİ ÖZEL: BÜYÜK BİR KAYIP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabında “TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz” ifadelerini kullandı. Özel, Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadelenin başarılması gerektiğini vurguladı.

BAKANLARDAN TAZİYELER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Önder’in insani yönü ve uzlaşmacı tavrıyla hatırlanacağını belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı” dedi.

TÜM CAMİADAN TAZİYELER

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Önder için “Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü kaybettik” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise “Ömrünün son günlerini terörsüz Türkiye idealine adaması her daim hatırlanacaktır” diyerek başsağlığı diledi.

PARTİ LİDERLERİNDEN DÜŞÜNCELER

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu” dedi. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğlulları ise “Hepimiz için kelimelerin kifayetsiz kaldığını biliyorum. Bu toprakların güzelliği ve neşesi buluştuğu bir değerdi” yorumunda bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Önder’in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafetin örnek olması temennisinde bulundu.

MEDYA VE HALKTAN MESAJLAR

CHP’li Mahmut Tanal, Önder’in halkın vicdanını temsil ettiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Önder’in cesareti ve samimiyetiyle iz bıraktığını ifade etti. Türkiye İşçi Partisi ise “Barışa olan inancını, siyasetiyle ve sanatıyla ömrünü adadığı barış ve emek mücadelesini unutmayacağız” mesajını paylaştı. Gazeteci Nebil Özgentürk de Önder’i film sahnesiyle andı.