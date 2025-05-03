Sırrı Süreyya Önder’e başsağlığı mesajları

ÖNDER’İN VEFATI DERİN ÜZÜNTÜ YARATTI

Türkiye’nin tanınan siyasetçisi, sinemacı, yazar ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, ağır bir kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakımda 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Nisan 2025’te İstanbul Beşiktaş’taki evinde kalp krizi ve aort damarı yırtılması şikayetiyle götürüldüğü Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’nde 3 Mayıs 2025’te vefat etti. Önder’in kaybı, siyaset ve sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Tüm Türkiye’den taziye mesajları yağmaya başladı.

BAHÇELİ’DEN ANLAMLI MESAJ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder’in vefatı üzerine yaptığı açıklamada, “Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye’nin tezahürü merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır” dedi. Bahçeli, sanat ve siyaseti birleştirerek halk nezdinde saygı gören Önder’in kaybı nedeniyle derin bir üzüntü taşıdığını vurguladı.

DEVLET YETKİLİLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren kıymetli bir arkadaşımızdı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum” şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, “Ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz” ifadesini kullandı.

ÖNDER’İN MÜCADELESİ VE ALANLARDAKİ ETKİSİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önder’e başsağlığı dileyen mesajlar yolladı. Tunç, “Samimi kişiliği ve uzlaşmacı tavrı ile daima hatırlanacaktır” dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da, Önder’in iyi, güzel ve doğruya olan inancını kaybetmediğini ifade ederek, “Mekanı cennet olsun” diye belirtti. Çeşitli bakanlar da benzer şekilde Önder’in değerli katkılarını vurgulayarak taziyelerini iletti.

SİYASİ DÜNYADAN DERİN YANSIMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu” dedi. Tülay Hatimoğlulları ise “Acımız çok büyük” diyerek, Önder’in barış mücadelesinin unutulmayacağını ifade etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, Önder’in hoşgörü ve zarafetinin tüm siyasi aktörlere örnek olmasını diledi.

TOPLUMSAL YANSIMALAR VE ANILAR

CHP’li Mahmut Tanal, Önder’in halkın vicdanından yana duruşunu öne çıkartırken, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Sırrı Süreyya Önder, Türkiye’de barış ve kardeşlik mücadelesinde iz bırakmış bir isimdi” dedi. Türkiye İşçi Partisi, Önder’in barış ve emek mücadelesini asla unutmayacaklarını belirtti. Gazeteci Nebil Özgentürk, Önder’i film sahnesi ile anarak anılarını paylaştı.