Sırrı Süreyya Önder’e taziye mesajları

ÖNDER’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Türkiye’nin sevilen siyasetçilerinden, sinema sanatçısı, yazar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığının ardından 18 gün boyunca süren yoğun bakım sürecini kaybederek sonlandırdı. 15 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki evinde kalp krizi ve aort damarı yırtılması tanısıyla Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 Mayıs 2025’te vefat eden Önder’in ölümü, hem siyaset hem de sanat dünyasında derin bir hüzün yarattı ve taziye mesajları Türkiye’nin dört bir yanından ulaştı.

BAHÇELİ’DEN TAZİYE MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder’in vefatına dair düşüncelerini paylaşırken, “Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye’nin tezahürü merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır” dedi. Bahçeli, Önder’in hayatını kaybettiğini anımsatarak, onun sanat ve siyaseti birleştiren karakterine dikkat çekti. Vefatından duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Bahçeli, ailesine ve sevenlerine de başsağlığı dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI’NDAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, Önder’in kaybını derin bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, “Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı” ifadelerini kullandı. Yılmaz, merhuma Allah’tan rahmet dileyerek ailesine ve sevenlerine sabır temenni etti.

ÖZEL’DEN TAZİYE PAYLAŞIMI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, paylaştığı taziye mesajında, “TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi. Özel, Önder’in barış yolundaki mücadelesine duyduğu hayranlığı dile getirdi ve Türkiye’nin birliği için verilen çabanın önemine vurgu yaptı.

BAKANLARDAN DÜZENLENEN TAZİYELER

Birçok Bakan, Önder için başsağlığı mesajları yayınladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve diğer birçok bakan, Önder’in insani yönünü ve terörsüz Türkiye idealine katkı sağlama çabasını hatırlatarak taziye dileklerini iletti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Önder’e Allah’tan rahmet dilerken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de benzer mesajlar verdi.

DEM PARTİSİ’NDEN DÜŞÜNCELER

DEM Partisi Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları, Sırrı Süreyya Önder’in kaybının ne kadar büyük bir acı olduğunu ifade ettiler. Bakırhan, Önder’in sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda Türkiye’nin hafızası olduğunu vurguladı. Hatimoğlulları ise, onun barışa olan inancı ve yaydığı umutla hep hatırlanacağını belirtti.

EDİLEN SON DÜŞÜNCELER

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP’li Mahmut Tanal, Önder’in vefatını ve ona duyulan özlemi bir taziye mesajı ile dile getirdi. Türkiye İşçi Partisi, Önder’in barış ve emek mücadelesine vurgu yaptı. Gazeteci Nebil Özgentürk ise Sırrı Süreyya Önder’i sinema dünyasındaki etkisiyle anarak, onun değerini vurguladı.