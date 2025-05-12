Sırrı Süreyya Önder’in Çabası Barış İçindi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE YENİ BİR ADIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, 27 Şubat’ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve fesih çağrısıyla bir aşama daha kat etti. Gözler PKK’dan gelecek açıklamaya çevrilmişken, sürecin önemli oyuncularından DEM Parti İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder’in vefatı, ülke genelinde derin bir üzüntü yarattı. Önder’in kaybı sonrası, DEM Parti, AK Parti ve MHP’den süreci destekleyen çeşitli açıklamalar peş peşe geldi. Merakla beklenen açıklama nihayet bugün geldi ve PKK silah bırakma ile fesih kararını duyurdu.

PKK’DAN AÇIKLAMA VE SAYGI DURUŞU

PKK, duyurduğu kararda Sırrı Süreyya Önder’i anarak, “Barış ve Demokrasi Şehidi Sırrı Süreyya Önder Yoldaşın hayallerini gerçekleştirme iddiamızı belirtiyoruz” ifadesine yer verdi. Önder’in vefatının ardından kardeşi Ali Fuat Önder’den de bir açıklama geldi. tv100’e konuşan Ali Fuat Önder, “Amasına, fakatına, nasılına bakılmazsızın insanların birbirine sarılmasını istiyorum” dedi. Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in tüm çabasının bu günler için olduğunu belirten Ali Fuat Önder, “Maalesef kendisi göremedi. Bu yolda emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Bu ülkenin hayrına büyük bir iş gerçekleştirildi. Umarım devamı gelecektir. Kardeşlik ve barış kazansın istiyoruz” ifadelerini kullandı.