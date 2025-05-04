Sırrı Süreyya Önder’in Cenazesi Uğurlandı

YOĞUN BAKIMDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermediği ve nörolojik durumunun kötüleştiği belirtilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayata veda etti. Bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak olan Önder’in cenazesi hastaneden alındı ve Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi’ne götürüldü.

CENAZESİ AKM’YE GETİRİLDİ

Saat 10.40 civarında Önder’in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi’nden alınarak, törenin yapılacağı Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) götürüldü. Törene katılanlar, dakikalarca ayakta alkışladı. Tabutunun yanında kızı ve kardeşi gözyaşlarını tutamadı.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Sırrı Süreyya Önder’in cenaze programı ise aşağıdaki şekilde düzenlendi: Bugün saat 11.00’de AKM’de anma töreni yapılacak. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanmasına rağmen, 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimini tamamlayamadı. Darbe karşıtı protestolara katıldığı için 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde kaldı. Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuk yapan Önder, yazdığı senaryo ile Muharrem Gülmez ile birlikte yönettiği “Beynelmilel” filmi ile 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü kazandı. 24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili olarak seçilen Önder, 2013-2015 yılları arasında “çözüm süreci” çerçevesinde İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı. Terör örgütü propagandası gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Önder, 2019’da tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti’den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Bunun yanı sıra İmralı görüşmelerine DEM Parti adına katılım gösterdi ve TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu. Önder, bir çocuk babasıydı.