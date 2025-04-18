Sırrı Süreyya Önder’in durumu ciddiyetini koruyor

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN AMELİYAT SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski son derece yüksek bir ameliyat geçirdi. Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldı. Doktorlar, Önder’in acil serviste yaklaşık 10 dakikalık kalp-akciğer masajı sonrası spontane dolaşımın sağlandığını bildirdi.

HASTANEDEN YENİ BİLGİLER

Sırrı Süreyya Önder’in son durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden bu sabah yeni bilgiler geldi. Açıklamada, “Önder’in yoğun bakım tedavi süreci devam ediyor. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor.” denildi. Önder’in hayati riskinin devam ettiği vurgulandı.

SAĞLIK BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder’in direncinin kendilerine ümit verdiğini belirtti. Memişoğlu, Önder’in “Türkiye’nin değerli insanlarından” biri olduğunu ifade ederek, “Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında.” şeklinde konuştu. “Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Hepinizden, Türkiye’den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz.” diyen Memişoğlu, durumunda büyük bir değişiklik olduğunu ekledi.

DOKTORLARDAN GÜNCELLEME

Dün saat 12.20’de doktorlar tarafından yapılan açıklamada, tansiyon probleminin olmadığı ve Önder’in tedavilere oldukça olumlu yanıt verdiği belirtildi. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, “Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında.” diyerek, sağ ventrikülün kasılma kusurunun devam ettiğini ifade etti. Çiftçi, “Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Önder’in sesleri duyup tepki verdiği de aktarıldı.

KIZINDAN PAYLAŞIM

Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya üzerinden babasının durumu hakkında bilgi verdi. “Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi.” diyen Kandemir, hastane ekibinin ellerinden geleni yaptığını vurguladı.

DEM PARTİ DAHA FAZLA BİLGİ VERDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hastane önünde yaptığı açıklamada, Önder’in sürecini takip ettiklerini aktardı. Bakırhan, “Birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlacağına eminim.” diyerek, gün geçtikçe bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

AMELİYAT SONRASI UMUT VERİCİ GELİŞMELER

Önder’i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, umut veren iki gelişme hakkında bilgi verdi. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme yaşandığını söyleyen Sağbaş, “Kanaması durdu gibi.” ifadelerini kullandı. Önder’in kendi kendine nefes alma çabası ve kızına tepki vermesi olumlu gelişmeler olarak değerlendirildi. Sağbaş, kandaki asit oranının düşmeye başladığını belirtti.