Sırrı Süreyya Önder’in Kardeşi Açıklama Yaptı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE ATILAN ADIMLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, 27 Şubat’ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve fesih çağrısıyla devam etti. Bu çağrı sonrasında PKK’dan gelecek açıklama beklenirken, sürecin yürütücülerinden DEM Parti İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder’in vefatı, tüm ülkeyi derin bir üzüntüye boğdu. Önder’in kaybından sonra DEM Parti, AK Parti ve MHP, sürece yönelik desteklerini belirten açıklamalar yapmaya başladı. Herkesin merakla beklediği açıklama bugün geldi.

PKK’DAN TARAFINDAN DUYURULAN SİLAH BIRAKMA KARARI

PKK, silah bırakma ve fesih kararını duyurdu. Terör örgütü, bu kararı açıkladığı metin içinde Sırrı Süreyya Önder’i anarak, “Barış ve Demokrasi Şehidi Sırrı Süreyya Önder Yoldaşın hayallerini gerçekleştirme iddiamızı belirtiyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

AİLEDEN GELEN AÇIKLAMALAR

PKK’nın duyurusu sonrası Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder’in de bir açıklama yaptı. TV100’e konuşan Ali Fuat Önder, “Amasına, fakatına, nasılına bakılmazsızın insanların birbirine sarılmasını istiyorum” dedi. Önder, abisinin tüm çabasının bu günler için olduğunu ifade ederek, “Maalesef kendisi göremedi. Bu yolda emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Bu ülkenin hayrına büyük bir iş gerçekleştirildi. Umarım devamı gelecektir. Kardeşlik ve barış kazansın istiyoruz” şeklinde açıklama yaptı.