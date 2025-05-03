Sırrı Süreyya Önder’in Ölümü Üzüntü Yarattı

Sırrı Süreyya Önder’in Vefatı ve Siyasi Tepkiler

İstanbul Milletvekili Önder’in Hayatını Kaybetmesi

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle 15 Nisan 2025’te İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. 18 gün boyunca yoğun bakımdaki mücadelesinin ardından, 3 Mayıs 2025’te hayatını kaybetti. 62 yaşında vefat eden Önder, hem siyaset hem de sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Mehmet Aslan’ın Tartışmalı Paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise gündemin önemli bir konusu oldu. Aslan, Önder’in vefatının ardından X hesabından şu sözleri paylaştı: “Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük Günü’nde Allah aldı canını.” Bu mesaj, 3 Mayıs’ın Türkçülük Günü olarak kutlanmasına atıfta bulunarak Önder’in siyasi geçmişi hakkında yorumlar yapılmasına yol açtı.

Gelen Tepkiler ve Özür Dilekleri

Paylaşım, sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, Aslan durumu telafi etmek amacıyla söz konusu paylaşımını sildi. Ayrıca, yeni bir açıklama yaparak, hakaret edenlerle “tek tek hesaplaşacağını” ifade etti. Aslan, “Ölmüşlerimize hakaret eden müptezellerle yüzleşeceğiz” şeklinde bir deklarasyon yaptı. Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sonrası siyaset dünyasındaki taziye mesajları ise artarak devam etti.