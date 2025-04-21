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Sırrı Süreyya Önder’in Sağlığı Hakkında Açıklama!

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SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ AÇIKLAMALAR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ile ilgili hastaneden güncel bilgiler geldi. Doktorlar, Önder’in kalbinin sağ tarafında kasılmaların başladığını, ancak yüksek riskin devam ettiğini aktardı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Hastane yetkilileri, Önder’in sağlık durumunun stabil olduğunu, fakat tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti. Hayati tehlikenin devam ettiği ifade edilirken, doktorlar tedavi sürecinin titizlikle izlendiğini vurguladı.

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