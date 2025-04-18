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Sırrı Süreyya Önder’in Sağlığı Stabil

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SAĞLIK DURUMU HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Şişli’deki bir hastaneye kaldırıldı ve acil olarak ameliyata alındı. Ameliyatın ardından, yoğun bakımda tedavi süreci dikkatle sürdürülüyor. Sağlık ekibi, Önder’in hayati risk taşıyan kritik bir süreçten geçtiğini belirtiyor ve durumunun stabil olduğunu, iyileşme sürecinin ise yakın takibe alındığını ifade ediyor.

YAPILAN AÇIKLAMALAR VE DAYANIŞMA

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında hastane önünde açıklama yaptı. Doğan, “Doktorların yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar durumu stabil. Bu stabilizasyona çok şey borçluyuz çünkü öngörülen hastane sürecinin bir parçasıydı.” diyerek, yüksek hayati riskin devam ettiğini vurguladı. “Büyük bir yaşam mücadelesi veriyor Sırrı Süreyya Önder. Tıpkı kızı Ceren’in dediği gibi, kendisinin en iyi bildiği bizim de en iyi tanıkları olduğumuz şeyi yapıyor. Direniyor, direnmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “İnanıyoruz ki bu süreci sağlıkla atlatacak. Aramıza katılacak. Çok görmek istediği kalıcı barışı görecek, bunun kurucularından biri olmak için gayret göstermeye devam edecek.” şeklinde ekledi.

UMUTLU BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Doğan, Sırrı Süreyya Önder’in yaşam mücadelesi verirken insanların bir araya geldiğini ve bu durumun dayanışma gösterdiğini belirtti. “Çalışıyor işinin başında. Şu saate kadar stabilizasyon dışında yeni bir bilgi yok. Umutlu bekleyişimize devam ederek bekliyor olacağız.” dedi. Önder’in durumu ve yaşadığı tüm zorluklara rağmen, topluma umut vermeye devam ettiği vurgulandı.

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