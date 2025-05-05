Sırrı Süreyya Önder Vefat Etti. Özel Saldırıya Uğradı. KORUMA ZAFİYETİ İDDİALARI Ortaya Atıldı. Özel, Erişilebilir Siyasetçi Tercih Etti. CHP Emniyetin Zafiyetini Vurguladı. Soruşturma Devam Ediyor

VEFAT EDEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İ ANMA TÖRENİ

Vefat eden Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlandı. Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma törenine siyasetten sanat camiasına birçok kişi katıldı. Törene katılan isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bulunuyordu. Ancak, törenin ardından binadan çıkan Özel, fiziksel bir saldırıya uğradı. 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli saldırgan, Özel’in kafasına yumruk attıktan sonra korumalar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

KORUMA ZAFİYETİ İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan bu olayın ardından saldırgan hakkında soruşturma devam ederken, ‘koruma zafiyeti’ iddiaları gündeme geldi. Tüm Türkiye’nin konuştuğu olaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir açıklama yaptı. Bugün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda kurmaylarıyla bir araya gelen Özel, toplantıda saldırı ve sonrası yaşanan durumları ele aldı.

KORUMA ZAFİYETİ GÖRMÜYORUM

Yaptığı ilk değerlendirmede koruma zafiyeti iddialarına yanıt veren Özel, “Bir koruma zafiyeti görmüyorum, etrafımın korumayla sarılması görüntüsü yerine ulaşılabilir, erişilebilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum. Bu, benim tercihim” sözlerini kullandı.

EMNİYETİN SORUMLULUĞU

CHP kurmayları ise olayla ilgili yaptıkları değerlendirmede, “Bir zafiyet varsa o emniyetin zafiyeti. En büyük sorun Genel Başkanın aracının otoparka alınmaması. Genel Başkanın içeriden daha güvenli bir alandan girip çıkmasının sağlanmaması en büyük sorun. Bunun sorumlusu da emniyet. Genel Başkan oradaki en üst düzey protokol. Koruma ekibinin ısrarla defalarca orayı kullanmak istemelerini bildirmelerine rağmen, oraya alınmaması akıllara başka birçok soru getiriyor. Aracın dışarıda olması, bu işlere açık hale gelmesi gibi faktörler saldırının organize olduğu izlenimini güçlendiriyor” şeklinde açıklama yaptı. Kaynaklar, CHP’nin bu konuda suç duyurusunda bulunduğunu ve parti hukukçularının konuyu takip ettiğini bildirdi.