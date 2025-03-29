Sis, Çanakkale Boğazı’nda Ulaşımı Aksattı

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA YOĞUN SİS ETKİSİ

Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, hem deniz hem de kara ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, çift yönlü transit gemi geçişlerini geçici olarak durdurdu ve kaptanlara telsiz aracılığıyla uyarılarda bulundu.

FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU

Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri, sis nedeniyle geçici olarak iptal edildi. İskelelerde bekleyen yolcular, yetkililerin hava koşullarıyla ilgili duyurularını takip etmeleri konusunda uyarıldı.

ULAŞIM HAREKETLİLİĞİ NORMALLEŞECEK

Yetkililer, sisin etkisinin ortadan kalkmasının ardından gemi geçişlerinin ve feribot seferlerinin yeniden başlayacağını açıkladı. Yolcuların hava şartlarına bağlı olarak hareket etmeleri gerektiği belirtildi.

METEOROLOJİ’DEN SİS UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinde sisli havanın devam edebileceğini ve görüş mesafesinde düşüş yaşanmasının ulaşımda aksamalara neden olabileceğini bildirdi. Sürücüler ile deniz ulaşımını kullananlar, sisli havada dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.