Sis Çanakkale Boğazı’nda Ulaşımı Engelliyor

YOĞUN SİS ULAŞIMI ETKİLİYOR

Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’nda görülen yoğun sis, deniz ve kara ulaşımında büyük aksamalara yol açıyor. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, çift yönlü transit gemi geçişlerini geçici olarak durdurdu ve kaptanlara telsiz ile uyarılarda bulundu.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL OLDU

Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu feribot hatlarında seferler, sis nedeniyle geçici olarak iptal ediliyor. İskelelerde bekleyen vatandaşlar, yetkililerin yaptığı hava durumu duyurularını takip etmeleri konusunda uyarılıyor.

ULAŞIM NORMALLEŞECEK

Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesi durumunda gemi geçişlerinin ve feribot seferlerinin yeniden başlayacağını belirtti. Yolcuların hava durumuna bağlı olarak hareket etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

METEOROLOJİ UYARIYLA BİLGİLENDİRİYOR

Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinde sisli havanın devam edebileceğini ve görüş mesafesinin düşmesinin ulaşımda sorunlar yaratabileceğini aktarıyor. Sürücüler ve deniz ulaşımını kullananların, sisli havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldığı ifade ediliyor.