Sis ve Sağanak Anadolu Otoyolu’nda Etkili

SİS VE SAĞANAK ETKİSİ D-100 KARAYOLUNDA GÖRÜLÜYOR

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu’nun viyadük ve tünel bölgelerinde yoğun sis ve sağanak yağış meydana geldi. Özellikle İstanbul ile Ankara arasında yer alan D-100 kara yolunun Karayolları Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sürücüler için görüş mesafesi oldukça düştü. Rampalı ve virajlı yollar sebebiyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

AŞIRI HIZ VE TAKİP MESAFESİ UYARILARI

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, bu zorlu koşullarda sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda sürekli olarak uyarıyor. Bunun yanı sıra, Anadolu Otoyolu’nda da viyadükler ve Bolu Dağı Tüneli bölümünde sağanak yağış ve sis etkisi sürüyor. Bu koşullar, yolculuk yapanların dikkatli olmasını gerektiriyor.