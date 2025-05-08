Şişecam’da Anlaşma Gerçekleşti: Grev Önlenmiş oldu

ANLAŞMA SAĞLANDI

Şişecam ve Petrol-İş Sendikası arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde mutabakat sağlandığı bildirildi. Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Petrol-İş Sendikası ile 2025-2026 yıllarını kapsayan 21. Dönem TİS görüşmelerinde anlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Açıklamada, TİS’in ayrıntılarına yer verilmezken, “Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmelerinde, Petrol İş Sendikası ile yürütülmekte olan ve 01.01.2025- 31.12.2026 dönemini kapsayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 08.05.2025 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.” denildi.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Petrol-İş Sendikası tarafından yapılan diğer açıklamada ise TİS detaylarına yer verilmedi ancak taleplerin karşılandığı belirtildi. Sendikanın açıklamasında, “5 Mayıs Pazartesi günü öğlen 14.00’da başlayan ve 3 gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun görüşmelerin ardından 8 Mayıs Perşembe sabaha karşı anlaşmaya varıldı ve taleplerimizin karşılanması ile sözleşme imzalandı.” ifadeleri yer aldı. 8 Mayıs Perşembe günü yapılan toplantıda, Genel Sekreter Ahmet Baranlı, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda, Genel Yönetim Sekreteri Ali Haluk Koşar ve diğer yetkililer katıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin taraflara, Şişecam işyerinde çalışan üyelere ve örgütlerine hayırlı olması dile getirildi.

GREVE GİDİYORLARDI

Şişecam’ın 3 fabrikası ve 1 işletmesinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesinde uzlaşamaması nedeniyle Petrol-İş Sendikası öncülüğünde grev kararı almıştı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, grev kararının 21 Nisan 2025 tarihinde alındığını, uygulamanın ise 14 Mayıs 2025’te başlayacağını duyurdu. Şirketin 21 Nisan’da KAP’a yaptığı açıklamada, “Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol İş Sendikası ile devam eden görüşmeler kapsamında, 21 Nisan 2025 tarihi itibariyle grev kararı alınmıştır. Grev uygulama tarihi 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir.” bilgisi verildi. Açıklamada, görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa, Petrol İş Sendikası tarafından belirlenen tarihte grev uygulamasının başlayacağı vurgulandı.