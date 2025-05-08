Şişecam’da Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması Yapıldı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Şişecam ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma elde edildiği bildirildi. Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş. (SISE) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 2025-2026 yıllarını kapsayan 21. Dönem TİS görüşmelerinin sonucunda anlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Açıklamada, “Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmelerinde, Petrol İş Sendikası ile yürütülmekte olan ve 01.01.2025- 31.12.2026 dönemini kapsayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 08.05.2025 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.” denildi.

SENDİKADAN DUYURU

Petrol-İş Sendikası, anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada ise TİS ayrıntılarına yer verilmedi ancak elde edilen sonuçların talepleri karşıladığı duyuruldu. Sendika açıklamasında, “5 Mayıs Pazartesi günü öğlen 14.00’da başlayan ve 3 gün boyunca aralıklarla süren yoğun görüşmelerin ardından 8 Mayıs Perşembe sabaha karşı anlaşmaya varıldı ve taleplerimizin karşılanması ile sözleşme imzalandı.” ifadelerine yer verildi. İmzalanan toplantıya katılanlar arasında sendika yetkilileri ve Şişecam yöneticileri yer aldı. Sendika, imzalanan toplu iş sözleşmesinin taraflara, Şişecam işyerinde çalışan üyelere ve örgütlerine hayırlı olmasını diledi.

GREV TEHDİDİ KALKTI

Şişecam’ın 3 fabrikası ile 1 işletmesinde işçiler, toplu iş sözleşmesinde uzlaşamayınca Petrol-İş Sendikası liderliğinde grev kararı almıştı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, grev kararının 21 Nisan 2025 tarihinde alındığını ve uygulanma tarihinin 14 Mayıs 2025 olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol İş Sendikası ile devam eden görüşmeler kapsamında, yasal prosedür uyarınca, Petrol İş Sendikası tarafından 21 Nisan 2025 tarihi itibariyle grev kararı alınmış olup, grev uygulama tarihi 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir.” denildi. Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması durumunda grevin gerçekleşeceği belirtilmişti.