Şişecam ile Petrol-İş Anlaşma Sağlandı

ANLAŞMA SAĞLANDI

Şişecam ve Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlandığı açıklandı. Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş. (SISE) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, Petrol-İş Sendikası ile 2025-2026 yıllarını kapsayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya ulaşıldığı belirtildi. TİS’in detayları paylaşılmasa da, açıklamada şu cümleler yer aldı: “Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmelerinde, Petrol İş Sendikası ile yürütülmekte olan ve 01.01.2025-31.12.2026 dönemini kapsayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 08.05.2025 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.”

PETROL-İŞ SENDİKASI AÇIKLAMA YAPTI

Petrol-İş Sendikası, anlaşmanın detaylarına değinmeden, taleplerin karşılandığını bildirdi. Sendika açıklamasında “5 Mayıs Pazartesi günü öğlen 14.00’da başlayan ve 3 gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun görüşmelerin ardından 8 Mayıs Perşembe sabaha karşı anlaşmaya varıldı ve taleplerimizin karşılanması ile sözleşme imzalandı.” ifadelerine yer verildi. 8 Mayıs Perşembe günü imzalanan sözleşme toplantısında Genel Sekreterimiz Ahmet Baranlı, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda ile diğer yetkililer yer aldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin taraflara ve Şişecam iş yerlerinde çalışan üyelere hayırlı olması temennisi dile getirildi.

GREVE GİDİLECEK İKEN ANLAŞMA OLDU

Şişecam’ın 3 fabrikası ile 1 işletmesinde işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için Petrol-İş Sendikası liderliğinde grev kararı almıştı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada grev kararının 21 Nisan 2025 tarihinde alındığını ve uygulamanın 14 Mayıs 2025’te başlayacağını bildirmişti. 21 Nisan’da KAP’a sunulan açıklamada, “Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol İş Sendikası ile devam eden görüşmeler kapsamında, yasal prosedür uyarınca, Petrol İş Sendikası tarafından 21 Nisan 2025 tarihi itibarıyla grev kararı alınmış olup, grev uygulama tarihi 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir.” ifadelerine yer verilmişti.