Burhanettin Duran’dan Suriye Açıklaması: Nifak Tohumlarına İzin Yok

İLETİŞİM BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor” yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Duran, bazı siyasi kesimlerin dile getirdiği bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ve amacının bölgedeki toplumsal fay hatlarını tekrar harekete geçirmek olduğunu vurguladı. Toplumun ayrıştırılmaması, aksine bir arada tutulması gerektiğini belirten Duran, “Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız” ifadesinde bulundu.

KÜRT VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Duran, Türkiye’nin mücadelesinin etnik kimliklerden bağımsız olduğunu ve terör, şiddet ile hukukun dışına çıkan yapılarla verildiğini açıkladı. Türkiye’nin amacının sınırlarında bir terör koridoru oluşturmamak olduğunu belirten Duran, “Bölgede kalıcı barış, istikrar ve kapsayıcı bir siyasal düzenin sağlanması açısından atılan her yapıcı adımı önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı’nın da vurguladığını aktaran Duran, “Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor; Arap’ıyla, Türkmen’iyle, Kürt’üyle, Nusayri’siyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor” dedi.

DAHA GÜÇLÜ BİR BİRLİK İÇİN

Duran, özellikle Kürt vatandaşlarına seslenerek, “Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara lütfen gelmeyin, istismarcılara lütfen prim vermeyin; fitneyi, fesadı, ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin” çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarıyla birlikte güvenli bir liman olduğunu ifade eden Duran, terörsüz bir Türkiye ve bölgede birlikte yaşamaya yönelik yapılan tüm çabalara zarar vermek isteyenlere fırsat tanımayacaklarını vurguladı.