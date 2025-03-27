Şişli’de Restoran Önünde Silahlı Saldırı

OLAYIN GEÇİŞİ

İstanbul’un Şişli ilçesinde yer alan Merkez Mahallesi’ndeki bir restoranda 24 Mart Pazartesi akşamı, motosikletli bir saldırgan tarafından E.A.’ya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bu olayda E.A. ve B.T. vurulurken, H.M. cam kırıklarından yaralandı. Saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye götürüldü. E.A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay sonrası restoran ve çevresinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.