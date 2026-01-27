Şişli’deki Kesik Baş Cinayetinde İki Şüpheli Tutuklandı

Olay, 24 Ocak’ta Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta gerçekleşti. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay bölgesine yönlendirildi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda cesedin başı ve bacaklarının kesilmiş olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ışığında, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği’nin İstihbarat Şube Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürüttüğü çalışmalarda, öldürülen kadının Özbekistan vatandaşı Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Khokimova’nın sevgilisi D.A.U.T. tarafından Ümraniye’deki konutunda öldürüldüğü ve arkadaşı G.A.K. aracılığıyla cesedin parçalandıktan sonra valize konularak taksi ile Şişli’ye getirildiği tespit edildi. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelendi ve şüphelilerin İstanbul Havalimanı’na giderek Gürcistan’a kaçma girişiminde bulundukları belirlendi. Şüpheliler, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik bir çalışma sonucu polis tarafından yakalandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği’nde ifadeleri alınan üç şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Şüphelilerden D.A.U.T. ve G.A.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüpheli E.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı kaydedildi.

Olayın Gelişimi

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta bir kağıt toplayıcısının çöp konteynerinde başsız bir ceset bulması üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından cesedi Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. İncelemeler neticesinde cesedin Özbekistan vatandaşı Durdona Khakımova’ya ait olduğu belirlenmişti. Polis, 8 saat süren güvenlik kamerası görüntülemeleri sonrası, Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K.’yı Gürcistan’a kaçmaya çalıştıkları esnada İstanbul Havalimanı’nda yakaladı. Aksiyonlar neticesinde şüpheli E.K. da gözaltına alındı.

Cinayetle İlgili Bilgiler

Katledilen Durdona Khakımova’nın, D.A.U.T. ile 3 ay önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığı, D.A.U.T.’nın Türkiye’ye gelerek İstanbul’da inşaat işlerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Fatih’te imam nikahlı olduğu bir kişiyle aynı evi paylaşan Khakımova’nın, evden çıkarken aile dostu E.K.’nın yanına gittiği belirtildi. Katil zanlısı D.A.U.T., emniyetteki ilk ifadesinde olayı keskin bir bıçakla gerçekleştirdiğini ve bıçağın atıldığı yeri hatırlamadığını ifade etti. Ekipler, Özbekistan uyruklu iki şüphelinin Ümraniye’den Şişli’ye kadar taksiyle gittiklerini, cesedi parçalamak için kullandıkları valizleri rotaları üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını ve daha sonra Fatih’te kiraladıkları bir şoförlü araçla havalimanına gittiklerini belirledi. Maktul Khakımova’nın, Fatih’teki konutundan çıkıp caddede yürüdüğü anlar bir güvenlik kamerasına yansımıştı.