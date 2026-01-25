Şişli’deki Vahşet Olayında İki Şüpheli Gözaltında

sisli-deki-vahset-olayinda-iki-supheli-gozaltinda

Dehşet verici olayda gelişmeler yaşanıyor

İstanbul’un Şişli bölgesinde dün akşam gerçekleşen korkunç olayda, 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’nın parçalanmış bedeni bir çöp konteynerinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını yoğun bir şekilde incelemeye aldı.

ŞÜPHELİ HAREKETLER DİKKAT ÇEKTİ

İstihbarat ve Asayiş Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, iki erkek bireyin bir valiz ile konteynerlerin yanına gelip şüpheli hareketler sergilediği belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar, İstanbul Havalimanı’nda Gürcistan’a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Olayı İTİRAF ETTİ

Yapılan sorgulamalarda, Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov’un, maktul Durdona Khakımova ile ilişkilerinin bulunduğunu ve aralarındaki tartışma sonucunda olayı gerçekleştirdiğini kabul etti. Zanlıların emniyetteki işlemleri halen devam ediyor. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, iki zanlının cesedi valize koyarak taşımaları net bir şekilde kaydedildi. Şahıslar, cesedi konteynerin yanına getirip çevreyi kontrol ettikten sonra, cesedi konteynere bırakıyor.

