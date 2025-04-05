Şişli Kent Lokantası CHP Yönetimince Kapatıldı. AK Parti Yeniden Açacak

AK PARTİLİ DEMİR’DEN ŞİŞLİ KENT LOKANTASI AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Demir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Şişli’deki Kent Lokantası’nın kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DEMİR: “LOKANTA CHP TARAFINDAN KAPATILDI”

Demir yaptığı açıklamada, “Şişli’de yaşananları ve bunun üzerinden atılan iftiraları, yalanları yürütülen algı kampanyasını hayretle ve dikkatlice izliyoruz. Şişli’de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur: 19 Mart’ta CHP’li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır” ifadelerini kullandı.

BELEDİYENİN BECERİKSİZLİĞİ VURGUSU

Şişli Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasını da paylaşan Demir, “Sorunun kaynağı ve sebebi CHP Belediyesinin beceriksizliğidir. Biz AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğramasını arzu etmeyiz” dedi.

LOKANTA YENİDEN AÇILACAK

Demir açıklamasının devamında, “Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacak. Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız” şeklinde konuştu.