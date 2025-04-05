“Şişli Kent Lokantası CHP Yüzünden Kapandı.” “AK Parti Hizmete Açacağını Duyurdu.”

AK PARTİ’DEN ŞİŞLİ KENT LOKANTASI AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Şişli’de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Paylaşımında, “Şişli’de yaşananları ve bunun üzerinden atılan iftiraları, yalanları yürütülen algı kampanyasını hayretle ve dikkatlice izliyoruz. Şişli’de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur: 19 Mart’ta CHP’li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır” ifadelerini kullandı.

LOKANTA YENİDEN AÇILIYOR

Şişli Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasını da paylaşan AK Partili yetkili, “Sorunun kaynağı ve sebebi CHP Belediyesinin beceriksizliğidir. Biz AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğraması arzu etmeyiz. Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacak. Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız” şeklinde konuştu.