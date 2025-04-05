Şişli Kent Lokantası CHP Yüzünden Kapandı. AK Parti Yeniden Açacak

ŞİŞLİ’DEKİ KENT LOKANTASI TARTIŞMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Şişli’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. “Şişli’de yaşananları ve bunun üzerinden atılan iftiraları, yalanları yürütülen algı kampanyasını hayretle ve dikkatlice izliyoruz” diyerek sözlerine başlayan yetkili, konuya açıklık getirdi.

LOKANTANIN KAPATILMA NEDENİ

Paylaşımda, “Şişli’de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur: 19 Mart’ta CHP’li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

CHP BELEDİYESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİ

Şişli Belediyesi’nin açıklamasını da paylaşan AK Partili yetkili, “Sorunun kaynağı ve sebebi CHP Belediyesinin beceriksizliğidir” dedi. Açıklamada, “Biz AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğramasını arzu etmeyiz” vurgusu yapıldı.

LOKANTA YENİDEN AÇILACAK

Konuyla ilgili önemli bir müjde de paylaşıldı: “Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacak.” Açıklamanın son bölümünde ise “Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız” ifadelerine yer verildi.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ VE KENT LOKANTASI TEPKİLERİ

Yaşanan gelişmeler, Şişli’deki belediye hizmetleri ve kent lokantasının durumu hakkında tartışmaları yeniden alevlendirdi. AK Parti yetkilisi, konuya ilişkin açıklamalarıyla sürece dair resmi görüşü ortaya koydu.