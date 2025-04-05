Şişli Kent Lokantası CHP Yüzünden Kapandı. AK Parti Yeniden Açacak. Manipülasyonlara Son Verilsin

AK PARTİLİ DEMİR’DEN ŞİŞLİ KENT LOKANTASI AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Şişli’de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. “Şişli’de yaşananları ve bunun üzerinden atılan iftiraları, yalanları yürütülen algı kampanyasını hayretle ve dikkatlice izliyoruz” diyerek sözlerine başladı.

LOKANTANIN KAPANMA NEDENİ CHP BELEDİYESİ

Demir, Şişli’de kapanan Kent Lokantası’nın durumunu şu sözlerle açıkladı: “Şişli’de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur: 19 Mart’ta CHP’li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır.”

YENİDEN AÇILACAĞININ MÜJDESİNİ VERDİ

Şişli Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasını da paylaşan AK Partili yetkili, “Sorunun kaynağı ve sebebi CHP Belediyesinin beceriksizliği” olduğunu vurguladı. Demir, “Biz AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğramasını arzu etmeyiz. Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacak” ifadelerini kullandı.

CHP’YE ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Demir açıklamasının devamında CHP’ye yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: “Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız.”