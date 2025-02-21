Site Aidatı, Kirayı Aşamaz!

KİRA VE AİDAT SORUNLARI

Kiracıların ve ev sahiplerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, site aidatları. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, kiracıların site aidatlarından kira bedelleri kadar sorumlu olduklarını ifade ediyor.

AİDAT ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPLIYOR?

Aidatların, sitenin özelliklerine ve konumuna göre 10 bin liradan 50 bin liraya kadar yükselebileceğini belirten Öztürk, “Bazı vatandaşlar, ‘Birinci katta oturuyorum, asansörü kullanmıyorum’ ya da ‘Havuzu, spor salonunu kullanmıyorum’ tarzında şikayet ve taleplerde bulunabiliyorlar ancak Kat Mülkiyeti Kanununa göre bunlar ortak gider ve avans sayılacağı için vatandaşlarımız bu ödemeleri yapmak zorunda” diyor.

AİDAT VE KİRA ZAMLARI

Öztürk, vatandaşların aidatlarla ilgili uyması gereken pek çok kural olduğunu ve “Kiralara yüzde 25 zam uygulamasından 1 Temmuz 2024’te vazgeçildi ve Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ortalamasıyla belirlenen bir zam miktarı söz konusu oldu ancak aidatlarda böyle bir sınırın olmaması, karşılaştığımız en büyük problemlerden biri” sözlerini aktarıyor. Öztürk, kat malikleri genel kurulu toplantılarına katılmanın önemine de dikkat çekiyor.

TOPLANTI KATILIMI VE YETKI

Her yıl düzenlenen olağan genel kurul toplantılarında aidatların belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, 200 dairelik bir sitede 101 kat malikinin bu toplantılara katılması gerektiğini söylüyor. Genellikle yeterli katılım sağlanamadığını belirten Öztürk, “İkinci toplantıda da katılan kişi sayısının önemi yok. Yani ikinci toplantıya 10 kişi katılsa 6 kişinin aldığı karar geçerli oluyor” diyor.

YÜKSEK AİDAT BEDELLERİNE DAVA AÇMA HAKKI

Katılımcıların, aidatlarla ilgili şikayet etmesi durumunda tutanaklara şerh düşebileceklerini ve bir ay içinde sulh hukuk mahkemelerine başvurup yüksek aidat bedellerinin iptalini isteyebileceklerini belirtmektedir.

AİDAT HÜKÜMLERİNE DİKKAT

Öztürk, Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde ev sahipleri ve kiracıların aidatlardan ortak sorumluluk taşıdığına dikkat çekerek, “Kiracılar için şunu önemle belirtmemiz gerekiyor: Kira miktarları kadar aidatlardan sorumlu. Örneğin, 20 bin lira kira ödedikleri bir yerde 30 bin liralık aidat biçildiyse buradaki 10 bin liradan sorumlu değiller” diyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konuya dair çalışmaları olduğunu hatırlatan Öztürk, bu alanda kesin adımların atılması gerektiğini belirtiyor. Kat Mülkiyeti Kanununun güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, “2007’de yapılan değişiklikler, düzenlemeleri tam sağlayamadı. Özellikle yönetimlerle ilgili yaşanılan problemler var; çünkü yönetimlerde genel olarak şirketleşme yoluna gidiliyor” diyor.