Site Aidatlarına Onay Şartı Getiren Düzenleme TBMM’ye Sunuldu

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNDEN TAPU KANUNU TEKLİFİ

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve yüksek aidatlarla ilgili düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu’nda Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

TEKLİFİN DEĞİŞİKLİKLERİ NELERİ KAPSIYOR?

Teklif, Tapu Kanunu’nda yapacağı değişiklikle, Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşları tarafından düzenlenen değerleme raporlarının, kamu kurumları, bankalar ve diğer finans kuruluşları tarafından raporun düzenlendiği tarihte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda ve bedelsiz olarak gönderilmesini zorunlu kılıyor. Elektronik ortamda veri gönderimine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurumların görüşleri alınarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

DAMGA VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEME

Damga Vergisi Kanunu’na eklenen yeni hükümle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2027’ye kadar, daha önce ihale ilanı verilmiş olan sosyal konut ve konut projelerine ait ihalelerde alınan kararların damga vergisinden muaf tutulması sağlanıyor. Bu tarihe kadar alınmış ihale kararları da kapsanıyor. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisine sahip.

KAT MALİKLERİ KURULUNA YETKİ VERİLİYOR

Teklifteki bir diğer düzenlemeyle, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yöneticinin görevleri üzerine değişiklikler yapılıyor. Buna göre, yöneticiler, anagayrimenkulün yönetimi ve bakım işleri için kat maliklerinden topladığı avansların miktarına kat malikleri kurulunca onay verilmesi şartı getiriliyor. Böylelikle, yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi önleniyor ve aidat artışları kat malikleri kurulunun onayıyla gerçekleştirilecek. İşletme projeleri kat malikleri genel kurulunda onaylanacak ve geçici projeler üç ay içinde kabul edilmek üzere sunulacak.

ÇEVRE KANUNU’NDA YENİ DÜZENLEMELER

Anayasa Mahkemesi’nin iptaliyle çevre yasasında yapılan değişiklikle, çevre danışmanlık firması ve yetkilendirilmiş kişi tanımları güncelleniyor. Çevre danışmanlık firmalarının, çevre yönetimi ile ilgili tüm sorumlulukları yerine getirmesi zorunlu hale gelirken, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan kuruluşlara idari para cezası kesilecek. Ayrıca, ceza puanı uygulamasının getirilmesi ile, belirli koşulları yerine getirmeyen firmaların yeterlilik belgeleri askıya alınabilecek ya da iptal edilebilecek.

KİŞİSEL HAKLARDA YENİ DÜZENLEMELER

Toplu Konut Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gayrimenkul satış sözleşmelerinin resmi şekil şartı aranmaksızın yapılabilmesi sağlanıyor. Bunun yanı sıra, hak sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, yasal mirasçıların belgelerini sunmamaları halinde, Toplu Konut İdaresi ilgili adli makamlara başvurabilecektir. Başkanlık, görevleri doğrultusunda dava ve icra işlemleri için teminat yatırmaktan muaf tutulacak.