Sivas Demir Çelik Fabrikası TMSF’ye Devrediliyor

Bir zamanlar Türkiye’nin en büyük 50 firması arasında yer alan Sivas Demir Çelik Fabrikası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrediliyor. 1998 yılında özelleştirilen ve iş adamı Erol Evcil tarafından satın alınan SİDEMİR, yıllık 720 bin ton çelik üretim kapasitesiyle iç pazarın yanı sıra Avrupa, Orta ve Uzak Doğu, Afrika ve Amerika’ya ihracat yapmakta olan önemli bir sanayi kuruluşuydu.

4 YIL ÖNCE ÜRETİME ARA VERİLDİ

Ancak, şirket 4 yıl önce üretime ara vermek durumunda kaldı. Bu süreçte, çok sayıda işçi ile yolları ayrılan SİDEMİR, ödenmeyen maaşlar yüzünden biriken borç ve alacaklarla mahkemelik hale geldi.

TMSF’YE DEVİR KARARI VERİLDİ

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, SİDEMİR’in TMSF’ye devredilmesine karar verdi. Mahkeme, şirketin yönetimindeki aksaklıkları ve fabrikanın değer kaybını tespit ederek önceden atanan kayyumluktan sorumlu fonun tedbiren sorumluluk almasına hükmetti. Ayrıca, şirket üzerindeki rehinlerin karara bağlanana kadar geçerliliğini koruyacağı belirtildi. Mahkeme, itiraz yola da açık bıraktı.

BÜYÜK TESİS YAPISI

Fabrika, çelikhane ve haddehane gibi ana üretim birimlerinin yanı sıra akaryakıt tesisleri, atölye, ambar ve tamirhane ile donatılmış durumda. Saatte 12 bin 300 metreküp su hazırlama ve soğutma kapasitesine sahip tesis ve 2 bin normal metreküp kapasiteye sahip oksijen tesisine de sahiptir. Ayrıca, günlük 500 metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi, ısı santrali ve idare ile hizmet binalarından oluşan geniş bir altyapıya sahip. İhtiyaç duyulan sosyal alanlar arasında lojmanlar, alışveriş merkezi, ilkokul, lokal, cami ve konukevi de bulunmaktadır.