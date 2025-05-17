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Sivas’ta Araç Şarampole Uçtu, Sürücü Hayatını Kaybetti

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KAZA ANINI KAYBETME

Sivas’ta meydana gelen kazada, Selim İpek (35) idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle şarampole uçtu. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ağır yaralanan İpek, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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