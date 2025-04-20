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Sivas’ta Araç Takla Attı, 5 Yaralı

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SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Sivas’tan Yıldız Beldesi yönüne doğru giden otomobilin sürücüsü Ş.A., Çeltek köyü yakınlarında virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

KAZADA BEŞ KİŞİ YARALANDI

Otomobil birkaç takla attıktan sonra durdu. Araçta bulunan sürücü Ş.A.’nın yanı sıra eşi O.A. (30) ve çocukları R.R.A. (7), R.A. (4) ve 1 yaşındaki A.M.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere götürüldü.

HAYATİ TEHLİKE YAŞANAN DURUM

Yaralılardan 1 yaşındaki A.M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu ifade ediliyor. Kazayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

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