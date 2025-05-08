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Sivas’ta Doğal Gaz Boru Hattında Yangın

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YANGININ NEDENİ YILDIRIM DÜŞMESİ

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Ağcabel Yaylası yakınlarındaki Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım düşmesi sonucu dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının ardından yapılan ihbarla birlikte bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangın, 2 metrekarelik bir alanı etkiledi ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Yangınla ilgili olarak valilikten açıklama yapıldı; “Yangın 2 metrekarelik alanda devam etmektedir. Yangın BOTAŞ yetkilileri, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak takip edilmektedir.” denildi.

GAZ ONARIMI İÇİN BEKLENİYOR

Açıklamada ayrıca, “BOTAŞ yetkilileri tarafından boru içinde bulunan gazın tükenmesi sonrasında onarıma başlanacaktır.” ifadesine yer verildi. Söz konusu yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması nedeniyle, bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmüyor.

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