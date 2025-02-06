Sivas’ta Otobüs Kazası: Şoför Öldü, 13 Yaralı

KAZA DETAYLARI AÇIKLANDI

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 00.35 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Gölova ilçesi sınırlarında gerçekleşiyor. Volkan Aytan’ın kullandığı Aras Turizm’e ait 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsü, 41 ABN 013 plakalı tıra arkadan çarpıyor.

Bu kazada otobüste bulunan 13 kişi yaralanıyor ve yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Fakat kazada ağır yaralanan otobüs şoförü Volkan Aytan, hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamıyor ve hayatını kaybediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor. Volkan Aytan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılıyor.