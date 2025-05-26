Sivas’ta Patlama: 1 Kişi Öldü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Sivas’ta önemli bir olay yaşandı. Saat 16.00 sıralarında Zara ilçesine bağlı Karadere köyü Yanık mezrasındaki bir kömür madeninde, ocakta çalışma esnasında bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Bu patlama sonucunda yangın çıktı.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Bu olayda bir yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, iki yabancı uyruklu kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası acil durum ekipleri, sağlık, itfaiye ve jandarma alanında hızlı şekilde bölgeye yönlendirildi ve yaralılar, Sivas merkezdeki hastanelere sevk edilerek tedavi sürecine alındı.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE SORUŞTURMA

Çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.