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Sivas’ta Yıldırım Düşen Doğal Gaz Yangını

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YANGINLA İLGİLİ GÖZLEMLER VE ÖNLEMLER

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Ağcabel Yaylası çevresindeki Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan boru hattında dün akşam saatlerinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu bir yangın oluştu. Yaşanan olay sonrası, bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Yangın, 2 metrekarelik alanı etkiledi ve bu alanda güvenlik önlemleri alındı. Valilikten yapılan açıklamada, yangının 2 metrekarelik alanda devam ettiği ve “yangın BOTAŞ yetkilileri, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak takip edilmektedir” denildi. Ayrıca BOTAŞ yetkilileri, “gazın tükenmesi sonrasında onarıma başlanacaktır” ifadesini paylaştı. Yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması nedeniyle bölgedeki illerde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmüyor.

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