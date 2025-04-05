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Sivas’ta Yüksek Gerilim Hattı Koptu. D-100 Yolu Kapatıldı. Polis Ekipleri Müdahale Etti

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YÜKSEK GERİLİM HATTI KOPMASI D-100 KARAYOLUNDA ULAŞIMI AKSATTI

İlçe merkezi girişi yakınlarından geçen yüksek gerilim hattı henüz belirlenemeyen bir sebeple koptu. Kopan kablolar D-100 karayoluna düşerek trafiği olumsuz etkiledi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YOL KAPATILDI

Yola düşen enerji nakil hatları nedeniyle D-100 karayolunun ilgili kesimi tedbir amaçlı olarak ulaşıma kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alındı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Amasya-Erzincan istikameti ile karşı yönde yolun kapalı olması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi. Sürücüler ve yolcular araçlarından inerek enerji nakil hatlarının kaldırılmasını beklemek zorunda kaldı.

1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YOL AÇILDI

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından kopan yüksek gerilim hatları yoldan temizlendi. Alınan güvenlik önlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte D-100 karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

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