Sivas’ta Yüksek Gerilim Hattı Koptu. D-100 Yolu Kapatıldı. Polis Ekipleri Müdahale Etti

YÜKSEK GERİLİM HATTI KOPMASI D-100 KARAYOLUNDA ULAŞIMI AKSATTI
İlçe merkezi girişi yakınlarından geçen yüksek gerilim hattı henüz belirlenemeyen bir sebeple koptu. Kopan kablolar D-100 karayoluna düşerek trafiği olumsuz etkiledi.
TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YOL KAPATILDI
Yola düşen enerji nakil hatları nedeniyle D-100 karayolunun ilgili kesimi tedbir amaçlı olarak ulaşıma kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alındı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Amasya-Erzincan istikameti ile karşı yönde yolun kapalı olması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi. Sürücüler ve yolcular araçlarından inerek enerji nakil hatlarının kaldırılmasını beklemek zorunda kaldı.
1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YOL AÇILDI
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından kopan yüksek gerilim hatları yoldan temizlendi. Alınan güvenlik önlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte D-100 karayolu yeniden ulaşıma açıldı.