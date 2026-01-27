Sivasspor Amedspor Maçında Hakem Krizi Yaşandı

sivasspor-amedspor-macinda-hakem-krizi-yasandi

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı karşılaşmada 1-1’lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Maç sonrası, Sivasspor Kulübü rakip takımın attığı golün ofsayt olduğunu iddia ederek, Merkez Hakem Kurulu’na bu pozisyona ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin başlatıldığını bildirdi.

İKİNCİ OFSAYT VAKASI

Yapılan açıklamada, “İkinci ofsaytımsı vakası” başlığı altında, karşılaşmadan sonra ilgili pozisyona dair maç görüntülerinin kulüp tarafından detaylı bir şekilde incelendiği ifade edildi. Kulüp, “Hakem hatası olduğunu kesinleştirmeden ve resmi değerlendirmeler tamamlanmadan kamuoyuna açıklama yapma konusunda her zaman sorumlu ve temkinli bir yaklaşım benimsemektedir.” şeklinde bir açıklama yaparak, gerekli adımların atılacağını vurguladı.

HAKEMLERİN İSTİFASI

Bu gelişmelerin ardından Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, hakemlerin istifa ettiğini duyurdu. Özçoban, yaptığı açıklamada, “Amedspor ile oynanan maçta yediğimiz gol ofsayt. Mecnun Başkan ile görüştüm. VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen istifa ettiler.” ifadelerini kullandı. Özçoban, “Gerekli işlemler yapıldı. Hakemlerin daha dikkatli olması lazım. Art niyet sezdiğimiz anda tüylerimiz diken diken oluyor. O noktada biz üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Bugün gereken yapıldığı için mutluyuz, iki puanımız gitti.” şeklinde konuştu.

