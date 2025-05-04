Spor

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı İstifa Etti

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GALATASARAY MAÇI SONRASI İSTİFA GELİYOR

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray’a karşı 4-1’lik bir mağlubiyet yaşayan Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından Galatasaray fotoğrafları paylaşmasının ardından istifa kararı aldı.

İNCELEME SONRASI İSTİFA AÇIKLAMASI

Sivasspor Kulübü, yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi: “Dün akşam oynanan Galatasaray-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından asbaşkanımız Mücahit Yıldız’ın sosyal medyada yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir.”

ÇOCUKLARLA ÇEKİLEN FOTOĞRAF TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mücahit Yıldız, maç sonrası çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekilen fotoğrafını paylaşmıştı. Bu durum, taraftarlar arasında olumsuz tepkilere neden olmuştu.

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