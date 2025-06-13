Sivasta Kene Alarmı Verildi!

SALGIN RİSKİ ARTIYOR

Yaz mevsiminin etkileri ile Sivas, Yozgat ve Kayseri gibi illerde kene ısırması vakalarında belirgin bir artış gözlemleniyor. ABB’nin sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, kenelere karşı uyarılar yer aldı. Açıklamada, “Kene popülasyonunda ciddi artış gözlemlendi” denildi.

DONDURMAZ KONTROL İHTİYACI

“Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte ilimiz genelinde kene popülasyonunda ciddi artış gözlenmektedir. Bu durum, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi halk sağlığını tehdit eden hastalıkların yayılma riskini artırmaktadır.” diye kaydedildi. Ayrıca, hafta sonu park, bahçe ve mesire yerleri gibi yeşil alanlara gidecek vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilerek, açık renkli ve uzun giysilerin tercih edilmesinin, dönüşte ise kene kontrolü yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Belediyenin, vektörle mücadele çalışmalarını sürdürerek sahadaki ekiplerini artırdığı ifade edildi. Ancak bireysel önlemlerin de en az kurumsal tedbirler kadar önemli olduğu vurgulandı. Bu durum hem bireyler hem de toplum sağlığı açısından gereken bir konu olarak öne çıkıyor.