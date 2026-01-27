Sıvı Kokain Kaçakçılığı Operasyonu Lazkiye Limanı’nda Başarıyla Engellendi

Lazkiye Limanı’nda Brezilya menşeli bir gemide, bitkisel yağ kutuları arasına ustaca saklanmış büyük miktarda sıvı kokain yakalandı. Yapılan haberde, söz konusu sevkiyatın “Komşu ülkelerden birine yönelik karmaşık bir kaçakçılık girişimi kapsamında hazırlandığı” ifade edildi. Ancak sıvı kokainin hangi ülkeye gönderilmek istendiği hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Suriye İçişleri Bakanlığı, operasyonun “Doğru ve güvenilir istihbarat bilgilerine dayanılarak gerçekleştirildiğini ve ardından yürütülen titiz saha takibi sonucunda sevkiyatın limandan çıkmadan tamamen ele geçirildiğini” duyurdu.

SIVI KOKAINİN KULLANIM AMACI

Sıvı kokain, kokainin su, çözücüler veya çeşitli kimyasal bileşiklerle çözülmesi amacıyla üretiliyor. Kaçakçılar, bu şekliyle elde ettikleri kokaini daha önceki operasyon sonuçlarına dayanarak şampuan gibi ürünlerin içine veya şeker kamışı pekmeziyle gizliyorlar. Bu yöntemle gizlenmiş kokainin tespit edilmesi, toz kokain türüne göre çok daha zor hale geliyor çünkü kokusu kayboluyor veya kaçakçılar bu kaybı sağlıyor. Sıvı kokain, daha fazla miktarda yakalanırken, kaçakçılar zor durumda kaldıklarında bu yönteme başvuruyor. Sıvıların tekrar toz hale getirilmesi ise belirli bir kayıpla sonuçlanıyor.

KAÇAKÇILIK YÖNTEMLERİ VE YENİ OPERASYONLAR

Suriye limanında ele geçirilen bu hizmet, kaçakçıların büyük miktarda yakalanmalar sonucu daha karmaşık yöntemlere başvurduklarını ortaya koyuyor. Yakın zamanda Akdeniz’de bir gemide 10 ton kokainin ele geçirilmesi, kaçakçılar için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Avrupa güvenlik birimleri ve Türkiye, kokain kaçakçılarına yönelik operasyonlarını artırırken, kaçakçıların bu baskılardan kaçmak amacıyla yeni güzergahlar aradığı tahmin ediliyor.

KİMYASAL GİZLEME YÖNTEMLERİ

Kaçakçılar, kokaini sıvı hale getirerek, kömüre, kartona ve boyalara karıştırıyorlar. Bu tür maddelere entegre edilen kokainin gümrük tarayıcıları tarafından tespit edilmesi zorlayıcı oluyor. Kaçakçılar, sıvı kokaini katı hale getirmek için laboratuvarlara ihtiyaç duyuyorlar.

AVRUPA’DA DA YAKALANMALAR

Son yıllarda sıvı kokain kaçakçılığı faaliyetleri önemli ölçüde artma gösterdi. 2022 yılında Fransız yetkililer, 22 ton şekerin içinde kimyasal olarak gizlenmiş kokain ele geçirirken, Hırvatistan’da 100 kilogram kimyasal madde içeren kömür bulundu. 2023 yılında Avrupa’da kokain üretiminde kullanılan 39 uyuşturucu işleme laboratuvarı tespit edildi. 2023 yılı Haziran ayında Londra’da kömüre gizlenmiş 1,6 ton kokain yakalandı ve 2024 Ocak ayında Hong Kong’da beyaz şarap etiketli 444 kilogram sıvı kokain ele geçirildi.

TÜRKİYE’DE DE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Son zamanlarda Türkiye’ye sıvı kokain getirilme girişimlerinde artış gözlemlendi. 2020 yılında Türkiye sınırlarında, 10 gün arayla gerçekleştirilen iki operasyonda, ilk olarak Brezilya’nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcunun valizinde kokain çözeltisi tespit edildi ve toplamda 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi. Geçmişte gerçekleştirilen operasyonlar, kaçakçıların farklı yöntemler denediğini ortaya koyuyor. 2025 yılında Mersin’de yapılan iki ayrı operasyonda 28 kg kokain ve 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.