Siyasetçilerin Sırrı Süreyya Önder’e başsağlığı mesajları

ÜLKEMİZİN SEVGİSİNE TAHSİS EDİLEN BİR HAYAT

Ülkemizin sevilen siyasetçisi, sinemacı, yazar ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, ağır kalp rahatsızlığının ardından 18 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İstanbul Beşiktaş’taki evinde 15 Nisan 2025’te kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan Önder, 3 Mayıs 2025’te hayata gözlerini yumdu. Önder’in vefatı, siyaset ve sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı ve taziye mesajları Türkiye’nin dört bir yanından gelmeye başladı.

ÜLKENİN BARIŞI İÇİN MÜCADELE YOLUNDA BİR GÜÇ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder’in vefatı üzerine, “Aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye’nin tezahürü merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır” dedi. Bahçeli, sanat ve siyaseti birleştiren, sade hayatı ve sağduyulu duruşuyla halk nezdinde saygı gören Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin kendisini çok üzdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Önder’in “Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren” bir dost olduğunu ve “Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabalarının milletimizin gönlündeki yerini koruyacağını” kaydetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Önder’e Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine başsağlığı mesajını iletti.

BARİŞ VE KARDESLİK İÇİN VERİLEN MÜCADELE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur” dedi. TÜİK ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, Önder’e duyduğu saygıyı ifade ederek “Her zaman kardeşliğimizin ve birliğimizin daim olması için büyük bir gayret göstermişti” dediler.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Önder’in “İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamı” olduğunu belirtti. MİT Başkanı İbrahim Kalın ise, Önder’in “İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmediğini” ifade etti.

UNUTULMAZ İZLERİ VE HATIRALARI

Devlet Bakanları ve yerel yöneticiler, Sırrı Süreyya Önder’in sağladığı katkıları hatırlatarak, “Halkın ta kendisi” olduğunu vurguladılar. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Sırrı, Türkiye’nin hafızası, onuru ve neşesiydi. Onu kaybetmenin acısı büyük” derken, Tülay Hatimoğlulları da “Acımız çok büyük. Barışa olan inancıyla herkesi kucaklayabilen bir insandı” diyerek hislerini dile getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Önder’in hoşgörüsünün ve zerafetinin başka siyasetçilere de örnek olmasını temenni ettiğini belirtti. Türkiye İşçi Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “Barışa olan inancını, siyasetiyle ve sanatıyla ömrünü adadığı barış ve emek mücadelesini unutmayacağız” denildi.

Önder, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda vazgeçilmez bir insan olarak barış ve kardeşlik için çaba gösteren biri olarak, ardında çok sayıda hatıra ve sevgi bıraktı.